「＃よーよーよー」卒業の貝賀琴莉、フレッシュな水着姿でスレンダーボディ披露！ | RBB TODAY

26日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号では、アイドルグループ「#よーよーよー」元メンバーの貝賀琴莉が登場している。

貝賀琴莉(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎大藪達也

貝賀はアイドルグループ「#よーよーよー」のメンバーとして約3年半活動し、今年5月に卒業。6ページにわたるグラビアでは、フレッシュな水着姿で自慢のスレンダーボディを披露している。

新田妃奈(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎塚田亮平

白百合女子大学を卒業し、グラビアアイドルとして活動する新田雛奈は8ページにわたるグラビアで、Hカップの圧倒的なプロポーションを大胆に披露。6月に光文社で行われた本誌お渡し会が完売するなど、人気急上昇中のお嬢様艶ボディに注目だ。

新沼希空(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎市川秀明

さらに元つばきファクトリーの2代目リーダーで、2024年6月に卒業してソロ活動をスタートした新沼希空も登場。透き通るような美肌と、アイドル時代とは一味違う大人っぽい表情が堪能できるグラビアを見せている。