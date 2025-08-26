 「＃よーよーよー」卒業の貝賀琴莉、フレッシュな水着姿でスレンダーボディ披露！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

「＃よーよーよー」卒業の貝賀琴莉、フレッシュな水着姿でスレンダーボディ披露！

エンタメ グラビア
注目記事
貝賀琴莉(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎大藪達也
  • 貝賀琴莉(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎大藪達也
  • 貝賀琴莉(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎大藪達也
  • 新田妃奈(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎塚田亮平
  • 新沼希空(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎市川秀明

元つばきファクトリー・新沼希空、『FLASH』初登場！色白美ボディあらわに | RBB TODAY
画像
新沼希空や髙木悠未など多彩なアイドルがグラビアやインタビューで自己表現と新たな挑戦を披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/05/234514.html続きを読む »

あざとカワイイ文学少女、脱いだらスゴい？！貝賀琴莉が魅せる抜群のギャップ | RBB TODAY
画像
　貝賀琴莉が、26日発売『ヤングアニマル』（白泉社）2024年3月号の巻末グラビアに登場している。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/01/26/216384.html?from=image-page-title続きを読む »

　26日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号では、アイドルグループ「#よーよーよー」元メンバーの貝賀琴莉が登場している。

貝賀琴莉(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎大藪達也

　貝賀はアイドルグループ「#よーよーよー」のメンバーとして約3年半活動し、今年5月に卒業。6ページにわたるグラビアでは、フレッシュな水着姿で自慢のスレンダーボディを披露している。

新田妃奈(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎塚田亮平

　白百合女子大学を卒業し、グラビアアイドルとして活動する新田雛奈は8ページにわたるグラビアで、Hカップの圧倒的なプロポーションを大胆に披露。6月に光文社で行われた本誌お渡し会が完売するなど、人気急上昇中のお嬢様艶ボディに注目だ。

新沼希空(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎市川秀明

　さらに元つばきファクトリーの2代目リーダーで、2024年6月に卒業してソロ活動をスタートした新沼希空も登場。透き通るような美肌と、アイドル時代とは一味違う大人っぽい表情が堪能できるグラビアを見せている。


週刊FLASH（フラッシュ） 2025年9月9日号（1785号） [雑誌]
￥550
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

FLASHデジタル写真集　貝賀琴莉　君の知らないワタシ
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top