スタバ、ふんわりムースの「白桃とほうじ茶」ティーフラペチーノを発売！ティー&カフェ店舗限定で9月3日登場 | RBB TODAY

スタバ、ふんわりムースの「白桃とほうじ茶」ティーフラペチーノを発売！ティー&カフェ店舗限定で9月3日登場

　スターバックス コーヒー ジャパン株式会社が、全国21店舗のティーに特化した「スターバックス ティー & カフェ」にて、秋の新商品を9月3日より発売する。今回は、香ばしさ香るほうじ茶と、みずみずしさと上品な甘さを併せ持つ白桃で仕上げた『白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ』、『ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ』、『加賀 棒 ほうじ茶と白桃のムース ティー』のを展開する。

「スターバックス ティー & カフェ」

　『白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ』（価格： 790円）は、ほうじ茶の香ばしくすっきりとした味わいと、フルーティーでジューシーな白桃のコンビネーションがくせになる一杯だ。白桃のゴロっとした果肉感と、桃の皮由来のほんのりとした渋みのアクセントが、ほうじ茶の風味と重なり、味わいに奥行を持たせた。さらに、白桃果肉、ほうじ茶、桃風味のムースと、テクスチャの異なる3層が織りなすフラペチーノに、香ばしさとフルーティーさが重なる。

　『ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ（ホット）』（価格： 720円）は、桃の風味のふんわりなめらかなムースが飲んだ瞬間から口の中に広がり、後からほうじ茶のまろやかなコクと深みある香りがじんわりと追いかけてくるティー ラテだ。桃の甘みとほうじ茶がお互いに風味を引き立てて、最後まで バランスよく味わえる。

『ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ』

　今回、ティーに特化した店舗では、ほうじ茶をさらに楽しめる"加賀 棒 ほうじ茶"を使用したビバレッジ『加賀 棒 ほうじ茶と白桃のムース ティー』（価格：750円）も展開する。すっきりとした飲み心地の加賀 棒 ほうじ茶に、ジューシーな白桃のゴロっとした果肉感と桃風味のムースが相性良く感じられる商品だ。また、加賀 棒 ほうじ茶本来の長く残るやさしい余韻が最後まで続く、ストレートティー『加賀 棒 ほうじ茶』（価格：590円）も販売する。

『加賀 棒 ほうじ茶と白桃のムース ティー』
『加賀 棒 ほうじ茶』

　販売期間は2025年9月3日から。全国のスターバックス ティー & カフェ21店舗で販売される。


《村上弥生》

