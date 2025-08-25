京都利休、栗の風味を凝縮した“生わらび餅”を秋季限定発売！ | RBB TODAY

「京都利休」を運営するストラク株式会社が2025年秋の季節限定商品「月見栗生わらび餅」を発売する。
同商品は9月1日から販売開始予定で、栗とわらび餅の相性を追求した新商品。渋みを抑える独自製法を採用し、栗本来の甘みと風味を生かしたのが特徴だ。栗はわらびもちとの相性が良いイタリアマロンが使用されている。販売場所は京都利休の生わらび餅催事会場となる。発売時期は2025年秋(季節限定)を予定している。
