スタバ、“カフェベーカリー”の新店舗「リザーブ カフェ」がオープン！新宿マルイに1号店誕生 | RBB TODAY

スターバックス コーヒー ジャパンは、エスプレッソとイタリアのクロワッサン「コルネッティ」を楽しむ新しいスタイルのカフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ」の第1号店を9月1日に新宿マルイ本館2階にオープンする。

『スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店』

リザーブ カフェは、プリンチの定番商品イタリアのクロワッサン「コルネッティ」と一緒に楽しむ4つのコーヒーカテゴリーをラインナップしている。カテゴリーは、心を彩る華やかな「クリエイション ラテ」、気持ちやわらぐやさしさの「トリート コーヒー」、コーヒーをデザートのように楽しむ「ドルチェ コーヒー」、スターバックス リザーブの個性豊かな味わいをダイレクトに楽しむ「ブリュードコーヒー」を用意。

『クラシック ダブル トール ラテ』（Hot/Iced）＜テイクアウト＞736円 ＜店内利用＞750円

『スターバックス リザーブ スイートミルク コーヒー』（Hot/Iced）＜テイクアウト＞736円 ＜店内利用＞750円

すべてのビバレッジにスターバックス リザーブ ロースタリー東京で焙煎した、華やかで繊細なフレーバーをもつリザーブのコーヒー豆を使い様々なアプローチでその魅力をひきだしている。またプリンチで一番人気のドルチェで、コーヒーの味わいをしっかり感じるティラミスとコルネッティが融合した「コルネッティ ティラミス」が登場する。

『コルネッティ ティラミス』＜テイクアウト＞776円 ＜店内利用＞790円

コルネッティの食感、バターとコーヒーの香りが相性抜群。ミラノ気分を味わえる。おすすめは、クラシック ダブル トール ラテにコンディメントのシナモンをふりかけてコルネッティをディップするスタイルだ。