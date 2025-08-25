日向坂46、メンバーが旅の準備をする可愛らしい姿に注目！ソラシドエア新CM公開＆特別機内アナウンス決定 | RBB TODAY

8月25日、航空会社ソラシドエアが日向坂46を起用した新CMを公開した。新CM公開にあわせて、今年10月上旬より機内でのコラボレーション企画として、日向坂46メンバーによる特別機内アナウンスと搭乗証明書プレゼント企画が実施される。

新CMには、日向坂46の15thシングル『お願いバッハ！』でセンターを務める小坂菜緒や金村美玖をはじめ、キャプテンである高橋未来虹など8名を起用。BGMには14thシングル『Love yourself!』を採用し、旅のチケットを取った瞬間から出発まで、毎日がワクワクすることを表現した前向きな気持ちになれる動画となっている。巨大な旅行トランクの中に何を詰め込んで旅に出かけようか考えている、かわいらしいメンバーの姿にも注目だ。

2025年10月上旬頃から2026年5月6日まで、ソラシドエア全路線（一部機材を除く）で日向坂46メンバーによる機内アナウンスを実施される。どのメンバーの声が聞けるかはお楽しみとなっている。さらに新しいデザインに刷新したオリジナルの搭乗証明書全4種を機内限定で配布される。

※ソラシドエア・新CM動画およびコラボレーション特設ページ