 日向坂46、メンバーが旅の準備をする可愛らしい姿に注目！ソラシドエア新CM公開＆特別機内アナウンス決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

日向坂46、メンバーが旅の準備をする可愛らしい姿に注目！ソラシドエア新CM公開＆特別機内アナウンス決定

エンタメ その他
注目記事
ソラシドエア×日向坂46コラボレーション
  • ソラシドエア×日向坂46コラボレーション

日向坂46・小坂菜緒、3年ぶりのソロ表紙で最高の笑顔！新曲Wセンター・金村美玖への想いも明かす | RBB TODAY
画像
日向坂46小坂菜緒が『B.L.T.10月号』表紙で躍動感あふれる姿と20000字のソロインタビューを掲載され、金村を戦友と語るなど多方面に触れている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/22/235376.html続きを読む »

日向坂46、15thシングル『お願いバッハ！』ジャケットアートワーク公開！テーマは「Voyage of us」 | RBB TODAY
画像
日向坂46の新シングル「お願いバッハ！」のジャケットが公開され、全国ツアーも決定した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/18/235165.html続きを読む »

　8月25日、航空会社ソラシドエアが日向坂46を起用した新CMを公開した。新CM公開にあわせて、今年10月上旬より機内でのコラボレーション企画として、日向坂46メンバーによる特別機内アナウンスと搭乗証明書プレゼント企画が実施される。

　新CMには、日向坂46の15thシングル『お願いバッハ！』でセンターを務める小坂菜緒や金村美玖をはじめ、キャプテンである高橋未来虹など8名を起用。BGMには14thシングル『Love yourself!』を採用し、旅のチケットを取った瞬間から出発まで、毎日がワクワクすることを表現した前向きな気持ちになれる動画となっている。巨大な旅行トランクの中に何を詰め込んで旅に出かけようか考えている、かわいらしいメンバーの姿にも注目だ。

　2025年10月上旬頃から2026年5月6日まで、ソラシドエア全路線（一部機材を除く）で日向坂46メンバーによる機内アナウンスを実施される。どのメンバーの声が聞けるかはお楽しみとなっている。さらに新しいデザインに刷新したオリジナルの搭乗証明書全4種を機内限定で配布される。

※ソラシドエア・新CM動画およびコラボレーション特設ページ


【Amazon.co.jp限定】お願いバッハ！ (TYPE-A) - 日向坂46 (メガジャケ付)
￥2,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Love yourself!
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

日向坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top