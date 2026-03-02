週1でゴルフ特訓中の影山優佳、ミニスカウエアでスイング！「これまでで一番緊張しました」 | RBB TODAY

2日、影山優佳がゴルフアパレルブランド「PEARLY GATES(パーリーゲイツ)」がWEBコンテンツ「PEARLY GATES STYLE」の第8弾 vol.1に登場。春のムードが漂うりんご柄ウエアで登場した影山は、週1のプライベートレッスンで特訓中だというゴルフについて語った。

コンテンツでは、影山自身がゴルフを通して感じるときめきと成長を表現したムービーも公開された。動画にはおしゃれなミニスカートを着こなした影山がパターをスイングする様子が収められている。また、ゴルフについて「楽しい？」と尋ねられた影山が「当たるようになってからは特にね」「まだまだいくよ！」とコメントするシーンも収録。スイングのシーンについて影山は「これまでで一番緊張しました」と語った。

影山優佳は2001年生まれ、東京都出身。2016年、日向坂46(当時・けやき坂46)のメンバーとして芸能活動をスタートした。グループ在籍中から、知性と落ち着いた佇まいで存在感を発揮する。クイズ番組やサッカー番組を中心に活躍し、競技経験に裏打ちされたコメント力が高く評価される。グループ卒業後は活動の幅をさらに広げ、現在は俳優として多くのドラマに出演するなど多方面で活躍している。

※影山優佳が登場したPEARLY GATESのオリジナルムービー