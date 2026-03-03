旧ジャニーズ所属グループ曲に酷似との“盗作疑惑”…韓国歌手が騒動当時を回顧「プライドが傷ついた」 | RBB TODAY

歌手でタレントのイ・サンミンが、かつて自身がリーダーを務めたグループの楽曲が、旧ジャニーズ所属グループ「忍者」の楽曲の盗作であると指摘された騒動当時のエピソードを明かした。

3月2日に公開されたYouTubeチャンネル『乾杯する兄さん』でのトークが話題を呼んでいる。

昨年結婚したばかりのイ・サンミンはこの日、妻との初対面について「ホームショッピング（通販番組）で出会った。今は僕の商品開発も手伝ってくれている」と紹介。「初めて会った時、あまりの美しさに驚いた」とのろけてみせた。

番組では、イ・サンミンが所属していた伝説のグループ「Roo'Ra（ルーラ）」の楽曲『天上有愛』の盗作騒動にも及んだ。1995年に浮上したこの騒動について、彼は「当時、日本のグループ『忍者』の曲『お祭り忍者』に似ているという噂が広まり、自分でも聴いてみてショックを受けた。プライドがズタズタになり、極端な選択まで考えた」と、当時の絶望感を振り返った。

（画像＝『乾杯する兄さん』キャプチャ）イ・サンミン

これを聞いた親友のタク・ジェフンは、当時病院に駆けつけ「お前がなんでそこまで苦しまなきゃいけないんだ！」と激しく取り乱した状況を回想。「医者にすがりついて『頼むから助けてくれ！』と泣き叫んだが、いざ傷口を見たら、すぐにかさぶたができる程度の軽傷だった」と暴露。「あの時、状況を大げさに捉えすぎてはいけないという教訓を得た」と語り、現場を爆笑の渦に包んだ。

これに対しイ・サンミンは「ガラスが割れて偶然怪我をしただけなんだ」と必死に釈明。出演陣は「もう30年も前の話だ」と、かつての大きな騒動を最後は笑い飛ばして締めくくった。

（記事提供＝OSEN）

