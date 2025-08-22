山梨で育ったシャインマスカット贅沢使用！シャトレーゼ、マスカットフェア開催 | RBB TODAY

シャトレーゼが「シャインマスカットフェア2025」を9月30日まで開催している。

同フェアでは山梨県産のシャインマスカットを使用した多彩なスイーツを展開。ケーキ、アイス、和菓子など幅広いジャンルでシャインマスカットの魅力を楽しめる商品を用意している。

主な商品として、「ナガノパープルと山梨県産シャインマスカットのプレミアムショート」（税込￥518）、「山梨県産シャインマスカットのフルーツパフェ」（税込￥529）、「山梨県産シャインマスカットのフルーツボンブケーキ」（税込￥518）、「スクエアショート 山梨県産シャインマスカット」（税込￥432）などが用意されている。

ナガノパープルと山梨県産シャインマスカットのプレミアムショート 税込￥518

山梨県産シャインマスカットのフルーツパフェ 税込￥529

山梨県産シャインマスカットのフルーツボンブケーキ 税込￥518

スクエアショート 山梨県産シャインマスカット 税込￥432

また、和スイーツの「シャインマスカット大福」（税込216円）や「果実食感バー シャインマスカット」（1本税込81円、6本入り税込399円）なども発売予定だ。

山梨県産シャインマスカット大福 税込￥216

果実食感バー シャインマスカット1本 税込￥81

同社は山梨県の気候を活かして育てられたシャインマスカットの特徴について説明。「山梨県は盆地特有の気候で、最低気温と最高気温の寒暖差が大きく、山の斜面により日照時間も長いので、果実がとても甘くなる」としている。

商品は収穫した果実をひんやり冷たく程よい甘さのマスカットクリームに加工し、工場でお菓子に仕上げ、店舗でカットして提供する流れで製造されている。

商品は27日より順序発売。一部店舗では取り扱いがない場合がある。