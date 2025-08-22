 ハローキティたちが可愛すぎるプチケーキに！サンリオが銀座コージーコーナーと初コラボ | RBB TODAY
ハローキティたちが可愛すぎるプチケーキに！サンリオが銀座コージーコーナーと初コラボ

　株式会社銀座コージーコーナーは、株式会社サンリオのキャラクターとのコラボスイーツ「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」を2025年8月29日から全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店で期間限定販売する。

「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」（税込3,564円）© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660653

　同商品サンリオのキャラクターたちが銀座コージーコーナーの店に来た設定のプチケーキとなっている。ハローキティは赤と白のストライプ柄の制服、ハンギョドンはグレーのベストの制服に身を包んでコージーコーナーの店員に変身。パティシエに扮したシナモロールたちがつくった色とりどりのケーキが並んだら開店となる。

　「さっそくお客さんのけろけろけろっぴたちがやって来ました。ケーキを選んでいる様子を見てみると、みんなにこにこ笑顔・・・！」

　そんなストーリーをプチケーキや専用ボックスで表現した。いつも身近にいて癒してくれたり笑顔にさせてくれるサンリオキャラクターズをイメージしたプチケーキとなっている。

　購入者には「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレットをプレゼント。キャラクターの紹介とケーキの味や見た目のポイントを紹介している。

サンリオキャラクターズ　スイーツ新聞© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660653

　予約は店頭予約が受付中。ネット受付は8月25日10時から9月25日まで、お渡し期間は8月30日から9月30日となっている。ネットで予約して店舗で受け取れるサービスで、一部店舗のみで実施している。


《村上弥生》

