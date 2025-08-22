行列のできる人気店“ひみつ堂”の限定かき氷も出店！東武池袋、26日から“47都道府県グルメショー”開催 | RBB TODAY

東武百貨店池袋本店で8月26日から9月2日まで「第八回47都道府県にっぽんのグルメショー」が開催される。北海道から沖縄まで日本各地のグルメが約87店舗集結する同イベントでは、東武限定商品や贅沢弁当、各地の特色溢れるご当地グルメが楽しめる。

今回は行列のできる人気かき氷専門店ひみつ堂の東武限定かき氷も出店する。ひみつ堂で人気の「ひみつのいちご蜜」と「幻いちごの特製蜜」がコラボした東武限定のかき氷「にっぽんいちたべるシリーズ『夕焼け富士』イートイン2100円(1杯)」も味わえる。「ひみつのいちご蜜」は、ひみつ堂を代表する蜜で、完熟後に収穫したいちごを使用するため驚くほど真っ赤な蜜になるのが特徴だ。「幻いちごの特製蜜」は、ひみつ堂専用農園で無農薬栽培している希少ないちごを使用した特製蜜となっている。

その他にも東武限定スイーツが多数登場する。ひみつ堂β STANDからは「はちみつレモンのプレミアムパルフェ1400円(1個)」、MYOJO FARMからは「アイス苺大福756円(1個)」各日限定40点、小原木本舗大徳屋長久からは「ItDaifuku各種378円(1個)」が提供される。

「はちみつレモンのプレミアムパルフェ」1,400円

「アイス苺大福」756円

「ItDaifuku」各種378円

ガッツリ系では飛騨天狗GIFUの「A5等級飛騨牛ローススステーキとプレミアムローストビーフ弁当2970円(1折)」各日販売予定30点、米沢牛琥珀堂の「米沢牛ステーキ&カルビ焼肉弁当2997円(1折)」各日販売予定50点、おらいの牛たんの「熟成厚切り牛たんわっぱ2801円(1折)」各日販売予定30点などの贅沢弁当が並ぶ。

「A5等級飛騨牛ロースステーキとプレミアムローストビーフ弁当」2,970円

「米沢牛ステーキ＆カルビ焼肉弁当」2,997円

「熟成厚切り牛たんわっぱ」2,801円

また、海鮮系では網地島屋の「地魚四彩弁当1998円(1折)」各日販売予定50点、カネフク浜形水産の「ゆきわ弁当2808円(1折)」各日販売予定30点が用意される。

「地魚四彩弁当」1,998円

「ゆきわ弁当」2,808円

さらに、ご当地グルメとして、ふく処快の「天然ふぐの唐揚げ756円(1パック)」、白えび亭の「白えび天ぷら1080円(50g)」、野島水産の「わら焼きかつおたたき972円(100g)」、沖縄海藻専門店もずキムの「もずくのキムチ漬け1481円(350g)」なども楽しめる。

「天然ふぐの唐揚げ」756円

「白えび天ぷら」1,080円(50g)

「わら焼きかつおたたき」972円(100g)

「もずくのキムチ漬け」1,481円(350g)

同イベントは東武百貨店池袋本店8階催事場で午前10時から午後7時まで営業する。イートインは閉店30分前がラストオーダーとなる。