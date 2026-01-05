ミスタードーナツ、ゴディバと共同開発した新作ショコラドーナツを9日より発売！ | RBB TODAY

ミスタードーナツは1月9日より、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」と共同開発した新作（全5種類）を期間限定で発売する。

『Mister Donut×GODIVA』

「トリュフショコラドーナツ ノワール」は、トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとガナッシュホイップを重ね、チョコレートをコーティング。フレークチョコとココアパウダーをトッピングして仕上げた。テイクアウト345円、イートイン352円。

トリュフショコラドーナツ ノワール（テイクアウト 345円）

「トリュフショコラドーナツ プラリネ」は、トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとプラリネホイップを重ね、チョコレートをコーティング。ローストアーモンドとチョコクランチをトッピングして仕上げた。テイクアウト345円、イートイン352円。

トリュフショコラドーナツ プラリネ（テイクアウト 345円）

「生ショコラフレンチ ノワール」は、ふんわりしっとり、口の中でとろけるような食感の生ショコラフレンチ生地にショコラ風味のグレーズをコーティング。ホワイトチョコをあしらい上品な装いに仕上げた。テイクアウト270円、イートイン275円。

生ショコラフレンチ ノワール（テイクアウト 270円）

「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」は、ふんわりしっとり、口の中でとろけるような食感の生ショコラフレンチ生地にキャラメルクリームとプラリネホイップをサンド。チョコレートのあしらいとココアパウダーで仕上げた。テイクアウト291円、イートイン297円。

生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ（テイクアウト 291円）

「ドゥショコラパイ」は、ビターな味わいの生地に2種のショコラクリームを包んだ、デニッシュのようでサクサクとした食感のショコラパイだ。チョコレートの装いで仕上げた。テイクアウト367円、イートイン374円。

ドゥショコラパイ（テイクアウト 367円）

テイクアウト専用の「Mister Donut×GODIVA アニバーサリーセット」も1,450円で用意する。

テイクアウト専用 Mister Donut×GODIVA アニバーサリーセット 1,450円（税込）

販売期間は1月9日から2月中旬まで。順次販売終了予定だ。対象は一部ショップ除くミスタードーナツ全店。