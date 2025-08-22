 えなこ、セクシーデザインの変形水着で美ボディ披露！『ヤングアニマル』2週連続で表紙登場 | RBB TODAY
えなこ、セクシーデザインの変形水着で美ボディ披露！『ヤングアニマル』2週連続で表紙登場

【巻頭グラビア】えなこ（撮影：フジシロタカノリ）
　22日、『ヤングアニマル』17号（白泉社）が発売された。同号では、えなこが2号連続となる巻頭グラビアを飾っている。

『ヤングアニマル』25年17号

　「暑い夏にこそクールに決める♪」をテーマに、大胆に洗練されたスタイリッシュな都会系衣装で、凛とした美しさを披露している。ローソンで同誌を購入すると限定の両面クリアファイル特典が、HMVで購入すると別デザインのクリアファイル特典が付いてくる。

えなこ両面クリアファイル　PhoTakanori Fujishiroiro
えなこ両面クリアファイル　PhoTakanori Fujishiroiro

　また特別付録として「えなこ」両面BIGポスターと、YOUNG ANIMAL ORIGINAL DVD VIDEOが付属する。DVDには「YA SUMMER SEVEN SIRENS」として、えなこ・東雲うみ・白浜美兎・うたたね翠・南あみ・山田あい・ちゅきめろでぃが出演している。

【巻末グラビア】春蝶（撮影：フジシロタカノリ）

　また巻末グラビアには、えなこがプロデュースする撮影会「えなこPresents Muse撮影会」にも出演した春蝶が初登場。同棲生活を妄想させるようなグラビアを展開している。


