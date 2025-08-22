えなこ、セクシーデザインの変形水着で美ボディ披露！『ヤングアニマル』2週連続で表紙登場 | RBB TODAY

えなこ、昭和から令和までの“歴代”グラビア披露！ギラギラ水着のバブリーショットも | RBB TODAY
えなこがレトロから現代までのグラビアを披露し、時間旅行テーマの特集や映像・インタビューも掲載された豪華号。
えなこ、抜群のボディライン披露！新グラビアムック『PARADE』オフショを公開 | RBB TODAY
えなこが本日発売の雑誌『PARADE』のオフショットを公開した。
22日、『ヤングアニマル』17号（白泉社）が発売された。同号では、えなこが2号連続となる巻頭グラビアを飾っている。
「暑い夏にこそクールに決める♪」をテーマに、大胆に洗練されたスタイリッシュな都会系衣装で、凛とした美しさを披露している。ローソンで同誌を購入すると限定の両面クリアファイル特典が、HMVで購入すると別デザインのクリアファイル特典が付いてくる。
また特別付録として「えなこ」両面BIGポスターと、YOUNG ANIMAL ORIGINAL DVD VIDEOが付属する。DVDには「YA SUMMER SEVEN SIRENS」として、えなこ・東雲うみ・白浜美兎・うたたね翠・南あみ・山田あい・ちゅきめろでぃが出演している。
また巻末グラビアには、えなこがプロデュースする撮影会「えなこPresents Muse撮影会」にも出演した春蝶が初登場。同棲生活を妄想させるようなグラビアを展開している。