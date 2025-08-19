 乃木坂46・五百城茉央、パール輝く純白ドレス姿披露！ | RBB TODAY
乃木坂46・五百城茉央、パール輝く純白ドレス姿披露！

五百城茉央【写真：竹内みちまろ】
乃木坂46の5期生ソロ写真集“第1号”は五百城茉央！ネットお祭り騒ぎに | RBB TODAY
本日15日、乃木坂46の5期生・五百城茉央の1st写真集発売が発表された。関連ワードがX（旧Twitter）のトレンド入りを果たすほど、ネット上で大きな話題となっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/15/224510.html続きを読む »

乃木坂46・五百城茉央、FLASH初登場！「地上波初主演ドラマ」の舞台裏を語る | RBB TODAY
乃木坂46の5期生・五百城茉央が、4月1日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）に初登場した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/01/227559.html続きを読む »

　19日、乃木坂46のメンバー・五百城茉央が自身のインスタグラムを更新し、純白ドレス姿を公開した。

　五百城はこの日、「とっても素敵な衣装です」とのコメントとともに、白の肩出しドレスに白ブーツを合わせた姿を公開。首元や手元にはパールとシルバーチェーンのアクセサリーが輝き、衣装の魅力をいっそう引き立てていた。また、投稿では髪を三つ編みにして後ろでまとめたヘアスタイルの写真も添えられており、可愛らしい耳飾りがアクセントになっていた。

　投稿後、ネット上では「う、美しい…！」「顔ちっちゃい」「これは五百の城のプリンセス茉央ちゃんですわ」といった称賛の声が寄せられた。

※パール輝く純白ドレスに身を包んだ乃木坂46・五百城茉央（五百城の公式インスタグラムより）


