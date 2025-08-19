元SKE48・古畑奈和、異国情緒あふれるワンピース姿公開！2nd写真集から厳選カット披露 | RBB TODAY

19日に発売の『週刊FLASH』（光文社）に元SKE48・古畑奈和が登場している。9月15日に発売する2nd写真集（タイトル未定）から厳選カットを披露した。

1st写真集から約3年半ぶりとなる同作では、自身初の海外ロケを敢行。舞台は台湾南部、エキゾチックな街並みが広がる台南と高雄。異国情緒漂う映画のような世界観の中で、美麗なショットを披露する。今回、『FLASH』では美脚が際立つワンピース姿のショットを含む、写真集厳選カットを披露。誌面インタビューでは、初の海外ロケとなった台湾での思い出についても語っている。