慶應卒アナウンサー・白戸ゆめの、水着姿で美バスト披露！『FLASH』表紙を飾る | RBB TODAY

19日に発売の『週刊FLASH』（光文社）で、フリーアナウンサーの白戸ゆめのが表紙と巻頭グラビアに登場した。

『週刊FLASH』8月19日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

白戸は1995年生まれの29歳。慶應義塾大学卒業後、2018年にKSB瀬戸内海放送に入社。2021年9月に同社を退社し、フリーアナウンサーに転身した。同年よりNHK BS『熱血バスケ』のMCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務めている。現在は『N-FIELD』（NACK5）のパーソナリティなどを担当している。

白戸ゆめの(C)光文社/『週刊FLASH 』写真◎唐木貴央

今回、同誌で白戸は“アナウンサー界No.1”とも称されるスタイルを生かし、10ページにわたり5種類の水着姿で美しさが際立つグラビアを披露した。レース生地を手に澄んだ瞳でカメラを見つめる一枚や、美しい谷間が際立つカット、プールで笑顔を見せる夏らしい清涼感のあるカットなどが並ぶ。インタビューでは、9月に30歳という節目を迎える彼女が、20代でやり残したことについて語っている。