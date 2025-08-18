 名古屋名物「しるこサンド」がパフェに変身！サクサク食感のパイ生地に“クリームぜんざい”がマッチ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

名古屋名物「しるこサンド」がパフェに変身！サクサク食感のパイ生地に“クリームぜんざい”がマッチ

ライフ グルメ
注目記事
しるこサンドクリぜんパフェ　490円（税込）
  • しるこサンドクリぜんパフェ　490円（税込）
  • コラボレーション企画「Sugakiya with」
  • しるこサンドクリぜんパフェ特別セット（ミニラーメン・ミニ五目ごはん・しるこサンドクリぜんパフェ）　790円（税込）
  • 左：クッション 右：アクリルキーホルダー

　スガキコシステムズ株式会社は、松永製菓株式会社の「しるこサンド」とコラボレーションした「しるこサンドクリぜんパフェ」をスガキヤ全店で期間限定で販売する。

コラボレーション企画「Sugakiya with」

　今回のコラボでは、スガキヤの人気デザート「クリームぜんざい」が新商品として登場する。同作は「Sugakiya with」第8弾で、名古屋を中心に親しまれてきた松永製菓のロングセラー「しるこサンド」と、スガキヤの「クリームぜんざい」を一緒に楽しめるパフェだ。なめらかでコクのあるソフトクリームと優しい甘さのぜんざいに、サクサクとした食感のパイ生地とはちみつソースがマッチした味わいになっている。

しるこサンドクリぜんパフェ特別セット（ミニラーメン・ミニ五目ごはん・しるこサンドクリぜんパフェ）　790円（税込）

　販売期間は2025年8月21日からなくなり次第終了。販売対象店舗はスガキヤ店舗で、一部店舗は対象外となる。さらに、発売記念キャンペーンでは、コラボ商品を購入した観客の中から抽選で限定オリジナルグッズをプレゼントする店頭キャンペーンを実施。応募方法は商品に付属する「スーちゃんピック」に記載のQRコードより応募できる。応募期間は2025年8月21日から9月30日まで。賞品は「しるこサンド×スーちゃん 限定コラボクッション」が10名、「しるこサンド×スーちゃん 限定キーホルダー」が10名となっている。

左：クッション 右：アクリルキーホルダー

東京カレンダー 2025年 9月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Hanako特別編集 絶品スイーツ。
￥439
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top