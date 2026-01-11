秋山成勲の妻SHIHO、「彼氏が必要」との衝撃発言に周囲騒然…娘＆夫3人で暮らせない現状を吐露 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）の妻でモデルのSHIHOが、彼氏が必要だという衝撃発言をした。

去る1月10日、韓国で放送されたバラエティ番組のMBC『全知的おせっかい視点』では、SHIHOの韓国での様子が公開された。

この日、SHIHOは「『全知的おせっかい視点』に秋山成勲が出演したことがあるが、知っているか」という質問に対して、少しためらいながら「知らない」と答え、スタジオを笑いの渦に包んだ。

これに対し、タレントのチョン・ヒョンムは「秋山さんと番組で共演すると、いつもSHIHOさんはどこにいるのかと尋ねるが、毎回知らないと言っていた」として、笑いを加えた。

笑い混じりの会話のなかで、家族への本音も自然に出た。SHIHOは、「秋山は韓国にいなければならず、サランは学校で日本にいなければならないので、私が日本にいる」として、現在家族が一緒に過ごせない状況を説明した。

（写真＝MBC）左からSHIHO、サランちゃん

続けて、「3人で一緒に暮らしたい」と話し、現実的な事情による残念さを伝えた。

その後、番組では忙しいスケジュールのなかでも学びを止めないSHIHOの日常が捉えられた。彼女は娘サランちゃんと並んで座って、ビデオ通話を通じて、韓国語レッスンを受ける姿を公開し、注目を集めた。

SHIHOのマネージャーは「最近、韓国での活動が増え、韓国語を使う仕事もともに増えた」として、「日本にいるときはもちろん、海外での仕事中も時間があれば、オンラインで韓国語レッスンを受け続けている」と述べた。

授業中に先生が「最近韓国語の勉強をしたか」と尋ねると、SHIHOは「していない。一緒に話せる韓国人がいない」と率直に答えた。

（写真＝MBC）

1枚目：左からSHIHO、サランちゃん 2枚目：左端ショーン、右端チョン・ヒョンム

続けて、彼女は「だから彼氏が必要だ」と話し、スタジオが騒然とした。想定外の発言に皆が驚いたなか、SHIHOはすぐに笑って冗談であることを明らかにした。

彼女は、「夫が忙しすぎる。今何をしているのかと聞くと、『忙しい』と言ってすぐに切る」と秋山の忙しさに言及し、笑いを誘った。

なお、SHIHOは1976年生まれの49歳だ。彼女は2009年に秋山成勲と結婚し、2011年に娘サランちゃんを出産した。最近はYouTubeチャンネルを通じて、家族の日常と近況を公開している。

