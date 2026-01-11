フィギュア女王が品定めに夢中? キム・ヨナ、ラグジュアリーな“女王の品格” | RBB TODAY

“フィギュアの女王”として知られるキム・ヨナが、ラグジュアリーブランドのイベントに出席し、圧倒的な優雅さを披露した。

1月9日、キム・ヨナは自身のSNSを通じて複数の写真を公開した。写真には、彼女がアンバサダーとして活動している高級Dブランドの公式イベントに参加した様子が収められている。

この日キム・ヨナは、洗練されたデザインのツーピース姿でカメラの前に立った。現役時代と変わらぬ引き締まったスリムな体型はもちろん、より一層深みを増した雰囲気と気品あふれる美貌で、“女王の品格”を余すところなく体現していた。

(写真=キム・ヨナInstagram)

どの角度から見ても隙のないビジュアルと、ブランドの高級感を完璧に表現するその姿は、見る者の感嘆を誘った。まさに「名品ブランド以上に名品」と評される存在感である。

(写真=キム・ヨナInstagram)

キム・ヨナは2022年10月に年下歌手のコ・ウリムと結婚。2人は2018年に行われたアイスショーの祝賀ステージで出会い、3年間の交際を経てゴールインした。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。

