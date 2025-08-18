「鬼滅の刃」コラボ弁当が柿安から登場！本日より予約販売開始 | RBB TODAY

18日より明治4年創業の老舗肉店・株式会社柿安本店が、アニメ「鬼滅の刃」デザインのオリジナル掛け紙と缶バッジ付きコラボ商品の予約販売を開始した。今回、販売するのは「鬼滅の刃 オールスター弁当」と「鬼滅の刃 大海老セット（大海老マヨ3尾・大海老フライ3尾）」の2種類で、いずれも税込3,240円となっている。

「鬼滅の刃 オールスター弁当」は9マスの中に、人気の「黒毛和牛 牛鍋重」、看板商品「大海老マヨ」、人気の「ガーリックシュリンプ」などを詰め合わせた豪華な弁当だ。うなぎを使った「うな玉重」や「豚の黒酢ソース」「梅しば漬ご飯」は食材を正方形にカット。炭治郎の羽織の模様をイメージするなど、盛り付けにもこだわっている。

『鬼滅の刃 オールスター弁当』（税込3,240円／1個）©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable ©KAKIYASU HONTEN

「鬼滅の刃 大海老セット」は、幅広い世代で人気の「大海老マヨ」3尾と、限定商品「大海老フライ トマト&タルタルソース付き」3尾の計6尾の大ぶりの海老が入った食べ応えのあるセット。酸味と旨みのバランスが絶妙なトマトソースと、濃厚なタルタルソースが海老フライと相性抜群だ。

『鬼滅の刃 大海老セット（大海老マヨ3尾・大海老フライ3尾）』（税込3,240円／1セット）©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable ©KAKIYASU HONTEN

掛け紙にはアニメ「鬼滅の刃」のキャラクターが勢揃いし、大海老セットには「竈門炭治郎」と「嘴平伊之助」のイラストをあしらったスリーブが付く。

「竈門炭治郎（かまどたんじろう）」と「嘴平伊之助（はしびらいのすけ）」のイラストをあしらったスリーブ（表裏）©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable ©KAKIYASU HONTEN

それぞれ一つ購入につき、オリジナル缶バッジを付ける。缶バッジにはアニメ「鬼滅の刃」に登場するキャラクター8人のイラストをそれぞれプリントし、全8種からランダムに1個付ける。

アニメ「鬼滅の刃」デザインのオリジナル缶バッジイメージ©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable ©KAKIYASU HONTEN

予約にはカキヨヤクの会員登録と柿安WEB予約サービスのLINE公式アカウントへの友だち登録が必要。オリジナル缶バッジが予定数量に達した場合、販売終了となる。