バナナマン設楽、乃木坂46・林瑠奈の髪型に「あいみょんみたい」 | RBB TODAY

17日放送の『乃木坂工事中』（テレビ東京系）で、メンバーの林瑠奈の髪型の変化にMCのバナナマンが驚く一幕があった。

この日、セミロングの黒髪にパーマをかけたヘアスタイルで番組に出演した林。設楽が「林、髪型変わった？」と林の髪型の変化に気づくと、林は笑顔で「変わりました！パーマをあてまして」と応じた。林の変化に、バナナマン・日村勇紀が「ほんとだ！かっけえな！」と称賛し、設楽も「あいみょんみたい。雰囲気変わったよね」とコメントした。

設楽が「えぇ～と、他に髪型が変わったのは...」とスタジオに他に髪型が変わった人がいないか探すと、日村が髪を切ったことに気づいた。すると日村が「ありがとう！イェーイ！すっきり！」と綺麗に切り揃った髪型を見せ、スタジオからは「すごーい！綺麗に揃ってる！」と感嘆の声が上がった。

※乃木坂工事中『人生の円タメグラフ 前編』