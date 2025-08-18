バナナマン設楽、乃木坂46・林瑠奈の髪型に「あいみょんみたい」 | RBB TODAY

乃木坂46・遠藤さくら、『アップトゥボーイ』で笑顔がまぶしい“梅雨明け”グラビア！ | RBB TODAY
遠藤さくらが8回目の表紙登場で最多記録を更新し、梅雨明けテーマのグラビアも披露された雑誌特集号が7月23日に発売される。
乃木坂46・林瑠奈「ふつうの大学生」に戻ったときに見つけた答え | RBB TODAY
22日に発売された『アップトゥボーイ』Vol.342（ワニブックス）は、真夏の全国ツアーを開催中で、36thシングル『チートデイ』も発売中の乃木坂46大特集号。そんな同誌に、4期生の林瑠奈が2年ぶりの登場を果たした。
17日放送の『乃木坂工事中』（テレビ東京系）で、メンバーの林瑠奈の髪型の変化にMCのバナナマンが驚く一幕があった。
この日、セミロングの黒髪にパーマをかけたヘアスタイルで番組に出演した林。設楽が「林、髪型変わった？」と林の髪型の変化に気づくと、林は笑顔で「変わりました！パーマをあてまして」と応じた。林の変化に、バナナマン・日村勇紀が「ほんとだ！かっけえな！」と称賛し、設楽も「あいみょんみたい。雰囲気変わったよね」とコメントした。
設楽が「えぇ～と、他に髪型が変わったのは...」とスタジオに他に髪型が変わった人がいないか探すと、日村が髪を切ったことに気づいた。すると日村が「ありがとう！イェーイ！すっきり！」と綺麗に切り揃った髪型を見せ、スタジオからは「すごーい！綺麗に揃ってる！」と感嘆の声が上がった。