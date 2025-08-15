本田真凜、大人っぽい赤ドレス姿で妖艶な表情見せる！台湾のレトロ喫茶＆バーで撮影 | RBB TODAY

本田真凜、美肌きらめくカバー写真が公開！1st写真集タイトルは「MARIN」に決定 | RBB TODAY
15日にプロフィギュアスケート選手の本田真凜の初写真集『MARIN』（講談社）の先行カット第5弾が公開された。
同作は、本田が自ら選んだロケ地「台湾・台中＆高雄」で撮影された。少女のような無垢な横顔から艶やかな大人の表情まで、多彩な姿を収めている。トップアスリートならではのしなやかな身体美など、本田の魅力が詰まった一冊だ。
今回の先行カットでは、高雄にあるレトロな喫茶店とバーで撮影。フロアごとに雰囲気が変わる店内で、ドキッとするような大人っぽい表情や笑顔弾けるピュアなショットなど、表現力豊かに仕上がっている。
本田は「写真集『MARIN』の中で1番を選んで！と言われたら迷わず赤ドレスカット！という気がします！そして冊子の中にお気に入りを絞り切るのが1番難しかったカットでもあります！お楽しみにです！！！」とコメントした。