金村美玖、松田好花のANNに登場！「2025・夏！やり残したことを全部やっちゃおうスペシャル！」 | RBB TODAY

日向坂46の金村美玖が、同期メンバーである松田好花がパーソナリティを務めるニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)』にゲスト出演する。番組内でも度々話題に上がっている松田の同期メンバーとの共演が実現する形だ。

今回の放送では、日向坂46の活動に関するトークに加えて「2025・夏！やり残したことを全部やっちゃおうスペシャル！」と題した企画を実施する。生放送で、夏にちなんだ様々なコンテンツを2人が体験していく予定となっている。

同番組は8月28日24時から生放送される。