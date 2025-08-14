 あばれる君の「世界遺産検定マイスター合格」に祝福多数 | RBB TODAY
あばれる君の「世界遺産検定マイスター合格」に祝福多数

あばれる君【撮影：小宮山あきの】
　13日、お笑い芸人のあばれる君が自身の公式Xを更新し、難関資格「世界遺産検定マイスター」への合格を報告した。

　あばれる君は、「古張裕起」と本名が記された世界遺産検定結果通知書に「合格」と記された画像を投稿。あわせて「世界遺産検定マイスター合格しました!!」と喜びを伝え、「応援してくださった皆様ありがとうございました!!」と感謝の気持ちを述べた。

　この投稿に、ファンからは「すごい！！！！！マイスターは本っ当に難しいです！」「うおおマイスターは純粋にすごいです！！」「ご多忙のなか、本当にすごいと思います！ もうあばれる君さんが世界遺産です！」などの祝福の声や、本名について「本名今知った」「本名が芸名だったら、子供たちがなかなか覚えてくれなさそうです（笑）」「あばれる君改め古張さんおめでとうございます」などの声が寄せられた。

　世界遺産検定マイスターは世界遺産検定における最高難易度の資格で、1級合格者のみが受験できる。あばれる君は、20年1月から同検定を3級の受験開始し、22年7月には「世界遺産検定1級」に合格したことを報告していた。

※あばれる君「世界遺産検定マイスター」合格通知（あばれる君公式Xより）


《アルファ村上》

