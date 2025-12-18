結婚式まであと2日…“スターカップル”キム・ウビン＆シン・ミナ、司会を務める親友俳優が判明！ | RBB TODAY

俳優イ・グァンスが、親友である俳優キム・ウビンと女優シン・ミナの結婚式で司会を務めることが分かった。

12月18日、イ・グァンスの所属事務所キングコング by STARSHIPの関係者は、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「イ・グァンスさんが、キム・ウビンさんとシン・ミナさん、二人の俳優の結婚式で司会を務める」と公式コメントを発表した。

キム・ウビンとシン・ミナは、来る12月20日、ソウル市内のホテルで結婚式を挙げる予定だ。二人は2015年に交際を認め、キム・ウビンの上咽頭がん闘病を共に乗り越えるなど、約10年にわたる公開恋愛を通じて深い愛情を育んできた。

（写真提供＝OSEN）シン・ミナ（左）、キム・ウビン

そのため、今回の突然の結婚発表にもかかわらず、世間からは驚きよりも「自然な流れ」と受け止める声が多く、祝福と応援が相次いでいる。

これにあわせて、キム・ウビンとシン・ミナの結婚式での祝歌や司会者にも注目が集まっていた。特にキム・ウビンは、最近放送されたバラエティ番組『コンコンパンパン』にも共に出演したイ・グァンスや、EXOのド・ギョンス（D.O.）と親しいことで知られており、彼らがそれぞれ司会や祝歌を担当するのではないかとの予想も広がっていた。

しかし、関係者はこれまで「未定」として慎重な姿勢を示してきた。さらに、ド・ギョンスは所属グループEXOのカムバックに伴い、偶然にもキム・ウビンとシン・ミナの結婚式と同日に年末の音楽授賞式への出席が決まっており、祝歌を務めることは事実上難しくなった。

（写真提供＝OSEN）イ・グァンス

こうした中で、イ・グァンスが司会を務めることが正式に決まり、結婚式により一層の意味が加わる形となった。

なお、キム・ウビンとシン・ミナは、12月20日夜に結婚式を挙げる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇シン・ミナ プロフィール

1984年4月5日生まれ。本名ヤン・ミナ。1998年に韓国のファッション誌『キキ』の第1期専属モデルとしてデビュー。当時は本名で活動していた。2001年にドラマ『美しき日々』（SBS）、映画『火山高』に出演。女優シン・ミナとしてその名を知らせた。かなりの読書家で、自身も2009年にフランス紀行エッセイ『フレンチダイアリー』を執筆している。2015年7月に5歳年下の俳優キム・ウビンとの熱愛を認め、2025年11月に結婚を発表した。

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』『相続者たち』、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演。2015年7月に女優シン・ミナとの交際を認め、2025年11月に結婚を発表した。

■【写真】シン・ミナ♡キム・ウビンの“東京お忍びデート”写真

■【画像】シン・ミナ♡キム・ウビン、結婚式の招待状「センスあふれている」

■【写真】イ・グァンス、女優彼女と日本デート目撃談！