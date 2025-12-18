NCT・ドヨン、入隊中に“2冠”の快挙！新曲『Promise』が韓国主要チャートで好成績 | RBB TODAY

NCTのドヨンが、入隊からわずか10日で“2冠”に輝いた。

12月9日にリリースされたドヨンの新シングル『Promise』の同名タイトル曲は、18日に発表されたCircle週間チャートで、ダウンロード部門およびBGM部門の両方で1位を記録。2冠を達成し、人気の高さを改めて証明した。

また、同曲はリリースと同時に韓国の主要音源サイトBugsのデイリーおよびリアルタイムチャートで1位を獲得し、音楽ファンから熱い反響を集めた。

ドヨン

『Promise』は、訴求力の高いボーカルと感性豊かなメロディーが調和したバラード曲で、ドヨンが作詞した歌詞には、愛が深まるほど簡単に言えなくなってしまった思いを打ち明ける、真心のこもった告白が込められている。

新シングル『Promise』は、タイトル曲『Promise』と、恋のときめきを甘美なハーモニーで歌った収録曲『Whistle（Feat.ベル of KISS OF LIFE）』の全2曲で構成されている。いつも変わらぬ愛を送ってくれるファンに向けた、ドヨンからの温かいプレゼントとして、多くの支持を集めている。

◇ドヨン プロフィール

1996年2月1日生まれ。本名キム・ドンヨン。2016年4月にNCT U、同年7月にNCT 127としてデビューした。グループではメインボーカルを務め、OST歌唱やミュージカル俳優としても活躍。2024年4月に1stソロアルバム『YOUTH』をリリースし、ソロデビューを果たした。実兄は俳優のコンミョン。

