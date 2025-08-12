 頓知気さきな、乱れたトップスから美バストチラ見せ！『また明日！』特典ポストカード4種公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
頓知気さきな、乱れたトップスから美バストチラ見せ！『また明日！』特典ポストカード4種公開

頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』(bis編集部編/光文社刊/撮影・松岡一哲)
　頓知気さきなの初フォトスタイルブック『また明日！』（光文社）が9月25日に発売される。今回、ネット書店4社（セブンネットショッピング、楽天ブックス、HMV&BOOKS、タワーレコード）の特典ポストカード写真が決定した。

　セブンネットショッピング限定のポストカードでは、熱海ロケ初日の夜、ホテルの部屋で撮影したあぐら姿が可愛いカットを採用。楽天ブックス限定のポストカードは、熱海港からフェリーで30分ほどの初島で、開放的な芝生の上でウインクする写真となった。

　また、HMV&BOOKS限定のポストカードは、朝陽が差し込むホテルのベッドでくつろぐ自然体の表情を見せたカットが採用。タワーレコード限定ポストカードは、熱海ロケのファーストカットとなった。

　頓知気は今回の撮影について「実は昔から、写真に撮られることが少し苦手で、緊張して顔がこわばったり、絶妙に気まずそうな表情になっちゃったりするんです。グラビアの撮影である程度慣れてはきたんですが、やっぱりまだドキドキ感があって……。でも今回、フォトグラファーの松岡一哲さんのお人柄もあってか、お会いしたこともほぼないような関係値だったにもかかわらず、今までの撮影史上いちばん『ありのまま』の私を撮っていただけたと思います。」とコメント。

　撮影を終えた感想として頓知気は「写真データを見たとき、自分でも『私って普段こんなに表情が豊かだったっけ？』って驚いたくらい。ナチュラルな写真がすごくいっぱいあって、いろんな新しい発見がありました。特典のポストカードに選んだ4枚も、ありのままの私を感じとってもらえるカットばかりです！」と語った。

　同作は83ページに及ぶ撮り下ろしグラビア編と、26ページにわたる読み物編で構成されるフォトスタイルブック。グラビア編は1泊2日の熱海ひとり旅を、フォトグラファー・松岡一哲が撮影。築100年の別荘やレトロな温泉街など、昭和にタイムスリップしたような情景の中で撮影が行われた。熱海港からフェリーで30分ほどの初島では、紺碧の海や大自然を堪能する素顔の彼女も収録。温泉での水着姿では「天性の美少女感」を、ホテルの一室でのランジェリーカットでは「25歳の大人の表情」を披露。対照的な彼女の魅力が詰まったグラビアとなっている。


《アルファ村上》

