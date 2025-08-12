荻野目洋子、YouTubeでの虚偽情報拡散に苦言「自尊心を傷つけられます」 | RBB TODAY

松本人志、荻野目洋子と性格合わず言い合いに | RBB TODAY
荻野目洋子が13日放送の『ダウンタウンなう2時間スペシャル』（フジテレビ系）に出演。ダウンタウン・松本人志と言い合いになるひと幕があった。
https://www.rbbtoday.com/article/2018/04/14/159778.html続きを読む »
大人の魅力を放つ「荻野目ちゃん」......荻野目洋子がデジタル原色美女図鑑に登場！ | RBB TODAY
荻野目洋子のデジタル写真集『【文春e-Books】デジタル原色美女図鑑 荻野目洋子 RETURN THE HERO』（文藝春秋電子書籍編集部）が10月5日に発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2018/10/04/164152.html続きを読む »
12日、歌手の荻野目洋子が自身のXを更新し、YouTube上の虚偽情報の拡散に苦言を呈した。
この日、荻野目は「YouTube、本当に酷いです。」と書き出し、「性癖が…なんていう全く根拠のない作り話もあり、芸能人なら何を言っても良いの？と、自尊心を傷つけられます。」とコメント。続けて「もっと厳しくする法はないのかな。」と問いかけた。
また、YouTubeの仕組みについて「見る側が『〇〇の衝撃の真実！』というタイトルに騙され視聴すると、作り手がどんどん儲かるシステムなんておかしな話。」とコメント。最後に「ライブでいつも話してますが、真実はいつだって「自分発信の言葉」。人の名前を利用して、作り話で稼ぐ人には喪黒福造さんの『ドーン』がぴったり。だと思いませんか？」と、アニメ『笑ゥせぇるすまん』のキャラクター・喪黒福造の決め台詞を引用しながら呼びかけた。
同投稿にファンからは「その通りです！」「どなたかの名前を利用して、儲けるなんて、人として間違っていますよね」「人としてのモラルは必須。」「インプレッション稼ぎのためになんでもありはおかしいと思います」といった声が寄せられた。
※YouTubeでの虚偽情報拡散に苦言を呈した荻野目洋子（公式Xより）