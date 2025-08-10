元AKB48・藤園麗、白フリル水着で美脚＆美ボディ披露！ | RBB TODAY

9日、AKB48の元メンバー・藤園麗が自身のインスタグラムを更新し、プールでの水着ショットを公開した。

藤園麗（写真は藤園麗の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

藤園は2018年10月、AKB48 Team 8の鹿児島県代表として加入。2023年5月の卒業後はソロでタレントとして活動している。近年はグラビアにも挑戦し、DMM TVで配信中のショートドラマ「最弱の転校生」や、井上苑子「ふたり」のミュージックビデオに出演するなど、幅広く活動している。

藤園はこの日、「ずっと行ってみたかったプールに」というコメントとともに、水中でフリルがふわりとなびいた可愛らしい水着姿の写真を投稿。ガラス越しにすらりとした美脚と美ボディが際立つ、夏らしい一枚となっている。