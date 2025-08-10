元AKB48・藤園麗、白フリル水着で美脚＆美ボディ披露！ | RBB TODAY

元AKB48チーム8・藤園麗が初水着グラビア！噂の美麗ボディを披露 | RBB TODAY
元AKB48チーム8でタレントの藤園麗（ふじそのれい）が7月31日発売の「週刊プレイボーイ33号」（集英社）で水着グラビアを初公開。ファンの間でスタイルが良いと噂されていた藤園の初グラビアに喜びの声が上がっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/08/01/211246.html
元AKB48チーム8の鹿児島県代表メンバーとして活動した藤園麗が、29日発売の『週刊FLASH』（光文社刊）のグラビアページに登場している。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/08/29/212150.html
9日、AKB48の元メンバー・藤園麗が自身のインスタグラムを更新し、プールでの水着ショットを公開した。
藤園は2018年10月、AKB48 Team 8の鹿児島県代表として加入。2023年5月の卒業後はソロでタレントとして活動している。近年はグラビアにも挑戦し、DMM TVで配信中のショートドラマ「最弱の転校生」や、井上苑子「ふたり」のミュージックビデオに出演するなど、幅広く活動している。
藤園はこの日、「ずっと行ってみたかったプールに」というコメントとともに、水中でフリルがふわりとなびいた可愛らしい水着姿の写真を投稿。ガラス越しにすらりとした美脚と美ボディが際立つ、夏らしい一枚となっている。