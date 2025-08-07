北野瑠華が磨きのかかった美しさ！セクシーすぎる衣装に注目！ | RBB TODAY

実写ドラマ『グラぱらっ！』主演の北野瑠華、キュートな模様のビキニ姿を披露！ | RBB TODAY
北野瑠華はドラマ主演や水着写真集を発売し、グラビア界のリアルを描く実写ドラマで活躍している。
元SKE48・北野瑠華、グアムのプールで撮り下ろしグラビア！『グラパラっ！』コラボ写真集が発売決定 | RBB TODAY
北野瑠華はSKE48卒業後、ドラマ「グラパラっ！」主演や水着写真集を発売。今回の写真集は漫画の続きを映画のように楽しめる内容。
7日発売の『BOMB!』（ワン・パブリッシング）限定版の表紙に、SKE48の元メンバー北野瑠華が登場。セクシーな水着姿を披露した。
“グラビア界のリアル”を描いた実写ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務め、8月29日には同作とのコラボ写真集の発売も決定するなど、活躍を続ける北野。今回、彼女はインパクト大の水着グラビアを撮り下ろしで披露した。青色の水着姿でこちらを見つめるカットでは、引き締まったくびれが際立つ。一方、透け感のある花柄水着では、華やかで優雅な印象のショットとなっている。