本郷柚巴、榎原依那ら4名が“夢の共演”！圧巻の水着姿で『FRIDAY』表紙を飾る | RBB TODAY

“令和のグラビアクイーン”沢美沙樹、FRIDAYオフショで魅せる迫力ボディ | RBB TODAY
29日、グラビアアイドルの沢 美沙樹が自身のX（旧Twitter）を更新し、『FRIDAY』（講談社）のオフショットを公開した。
“伝説のグラビアクイーン”かとうれいこ、水着姿を30年ぶりに披露！56歳とは思えない圧巻の美スタイル | RBB TODAY
かとうれいこが27年ぶりの写真集「AROUND」を10月に発売し、56歳の美貌とスタイルを披露。挑戦と第二章を語る。
7日に発売された『FRIDAY』最新号（講談社）では、本郷柚巴、榎原依那、溝端葵、高野真央の4人が、表紙と巻頭計37ページにわたり登場している。
今回の表紙および巻頭グラビアには、芸能事務所seju所属の今をときめくグラビアアイドル4人が集結。表紙では夏らしいエネルギッシュな黄色の水着姿を披露し、中面ではピンクの水着で美しいビーチをバックに撮影されたカットや、異なるパステルカラーのワンピースをまとった清潔感あふれるカットなど、多彩な写真が並ぶ。個性が際立つソロショットから息の合ったグループショットまで、バラエティー豊かな構成となっている。撮影は沖縄の開放感あふれるロケーションで行われた。
そのほか、千鳥・大悟が「お嬢さまグラドル」と絶賛する大沙羅や、袋とじでバストトップを初披露した小日向恵里香のグラビアなど、充実したラインナップが掲載されている。