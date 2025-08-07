 本郷柚巴、榎原依那ら4名が“夢の共演”！圧巻の水着姿で『FRIDAY』表紙を飾る | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

本郷柚巴、榎原依那ら4名が“夢の共演”！圧巻の水着姿で『FRIDAY』表紙を飾る

エンタメ グラビア
注目記事
『FRIDAY』2025年 8/22・8/29 合併号（C）講談社
  • 『FRIDAY』2025年 8/22・8/29 合併号（C）講談社
  • 『FRIDAY』2025年 8/22・8/29 合併号（C）講談社
  • 『FRIDAY』2025年 8/22・8/29 合併号（C）講談社
  • 『FRIDAY』2025年 8/22・8/29 合併号（C）講談社
  • 『FRIDAY』2025年 8/22・8/29 合併号（C）講談社

“令和のグラビアクイーン”沢美沙樹、FRIDAYオフショで魅せる迫力ボディ | RBB TODAY
画像
　29日、グラビアアイドルの沢 美沙樹が自身のX（旧Twitter）を更新し、『FRIDAY』（講談社）のオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/30/234150.html続きを読む »

“伝説のグラビアクイーン”かとうれいこ、水着姿を30年ぶりに披露！56歳とは思えない圧巻の美スタイル | RBB TODAY
画像
かとうれいこが27年ぶりの写真集「AROUND」を10月に発売し、56歳の美貌とスタイルを披露。挑戦と第二章を語る。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/25/233883.html続きを読む »

　7日に発売された『FRIDAY』最新号（講談社）では、本郷柚巴、榎原依那、溝端葵、高野真央の4人が、表紙と巻頭計37ページにわたり登場している。

『FRIDAY』2025年 8/22・8/29 合併号（C）講談社
『FRIDAY』2025年 8/22・8/29 合併号（C）講談社

　今回の表紙および巻頭グラビアには、芸能事務所seju所属の今をときめくグラビアアイドル4人が集結。表紙では夏らしいエネルギッシュな黄色の水着姿を披露し、中面ではピンクの水着で美しいビーチをバックに撮影されたカットや、異なるパステルカラーのワンピースをまとった清潔感あふれるカットなど、多彩な写真が並ぶ。個性が際立つソロショットから息の合ったグループショットまで、バラエティー豊かな構成となっている。撮影は沖縄の開放感あふれるロケーションで行われた。

『FRIDAY』2025年 8/22・8/29 合併号（C）講談社

　そのほか、千鳥・大悟が「お嬢さまグラドル」と絶賛する大沙羅や、袋とじでバストトップを初披露した小日向恵里香のグラビアなど、充実したラインナップが掲載されている。

『FRIDAY』2025年 8/22・8/29 合併号（C）講談社

ＦＲＩＤＡＹ (フライデー)　２０２５年８月２２・２９日号 [雑誌] FRIDAY
￥737
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

ＦＲＩＤＡＹ　ＧＯＬＤ (フライデーゴールド)　グラビアムック　２０２５　Ｓｕｍｍｅｒ [雑誌] FRIDAY
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top