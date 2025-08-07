本郷柚巴、榎原依那ら4名が“夢の共演”！圧巻の水着姿で『FRIDAY』表紙を飾る | RBB TODAY

7日に発売された『FRIDAY』最新号（講談社）では、本郷柚巴、榎原依那、溝端葵、高野真央の4人が、表紙と巻頭計37ページにわたり登場している。

『FRIDAY』2025年 8/22・8/29 合併号（C）講談社

今回の表紙および巻頭グラビアには、芸能事務所seju所属の今をときめくグラビアアイドル4人が集結。表紙では夏らしいエネルギッシュな黄色の水着姿を披露し、中面ではピンクの水着で美しいビーチをバックに撮影されたカットや、異なるパステルカラーのワンピースをまとった清潔感あふれるカットなど、多彩な写真が並ぶ。個性が際立つソロショットから息の合ったグループショットまで、バラエティー豊かな構成となっている。撮影は沖縄の開放感あふれるロケーションで行われた。

そのほか、千鳥・大悟が「お嬢さまグラドル」と絶賛する大沙羅や、袋とじでバストトップを初披露した小日向恵里香のグラビアなど、充実したラインナップが掲載されている。