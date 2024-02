「すみっコぐらし」待望のワッフルメーカーも！ ケーキブランケットやドーナツ型タオルなど“スイーツタイム”がテーマの一番くじ登場 | RBB TODAY

『すみっコぐらし』の一番くじ最新作として、「スイーツタイム」をテーマにした「一番くじ すみっコぐらし~すみっコのスイーツタイム~」が登場。ファミリーマート、一部の店舗を除くすみっコぐらしショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで、2024年2月24日より順次発売されることがわかった。

一番くじ すみっコぐらし~すみっコのスイーツタイム~

『すみっコぐらし』は2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したサンエックス発のキャラクターだ。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集める。

劇場アニメ化も果たしており、2019年の第1弾『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』を皮切りに、2021年に第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』、2023年に第3弾『映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ』が公開されてきた。

B賞:とかげとにせつむり ぬいぐるみ

このたび登場する「一番くじ すみっコぐらし~すみっコのスイーツタイム~」は、「スイーツタイム」をテーマにした『すみっコぐらし』の一番くじとなる。景品にはワッフルメーカーをはじめ、ぬいぐるみやマスコット、テーブルウェアなどがラインナップされた。

C賞:ケーキブランケット

A賞が、『すみっコぐらし』シリーズ待望の家電アイテムとなるワッフルメーカーだ。火を使わず、気軽にすみっコたちのオリジナルワッフルを作ることができる。B賞は、あまーいホットケーキの帽子をかぶった「とかげ」と、ロールケーキをのせた「にせつむり」のぬいぐるみで、なかよく寄り添っている姿がかわいらしい。C賞のブランケットはオリジナルメインアートがデザインされたもので、ロールケーキのようなパッケージも注目だ。

E賞:スイーツタイムテーブルウェア

そのほか、すみっコたちをモチーフとしたカップケーキのマスコット、水彩タッチデザインのメラミン製のプレートとカトラリーのアソート、ジャガード仕様のまるでドーナツのようなパッケージングのハンドタオル、ラバークリップとジッパーバッグの選べるアソートと、いずれも「スイーツタイム」テーマのデザインをふんだんに使ったアイテムが揃った。

G賞:スイーツセレクション

なお、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、「しろくま」と「ふろしき」がなかよく寄り添いあう姿がかわいいぬいぐるみが用意されている。さらに、A賞と同仕様のワッフルメーカーが抽選で当たる、ダブルチャンスも実施される予定だ。

F賞:ドーナツ型タオル

「一番くじ すみっコぐらし~すみっコのスイーツタイム~」の価格は税込みで1回680円。ファミリーマート、一部の店舗を除くすみっコぐらしショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで、2月24日より順次発売される。

■商品概要

・商品名: 一番くじ すみっコぐらし~すみっコのスイーツタイム~

・メーカー希望小売価格: 1回680円(税10%込)

・種類数: 全7等級25種+ラストワン賞

・販売ルート: ファミリーマート、すみっコぐらしショップ(一部の店舗を除く)、 一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

・販売開始日: 2024年2月24日(土)より順次発売予定

・発売元: 株式会社BANDAI SPIRITS ■等級一覧

・A賞:すみっコワッフルメーカー(全1種) 約22cm

・B賞:とかげとにせつむり ぬいぐるみ(全1種) 約25cm

・C賞:ケーキブランケット(全1種) 約80cm

・D賞:カップケーキマスコット(全5種) 約10cm

・E賞:スイーツタイムテーブルウェア(全5種) プレート…約15cm、カトラリー…約13cm(2点セット)

・F賞:ドーナツ型タオル(全6種) 約20cm

・G賞:スイーツセレクション(全6種) ラバークリップ…約3.5cm、ジッパーバッグ…約18c

・ラストワン賞:しろくまとふろしき ぬいぐるみ 約25cm

・ダブルチャンスキャンペーン:すみっコワッフルメーカー合計50個

※賞品とパッケージは、A賞と同仕様になります。

※店舗によりお取り扱いのない場合や発売時期が異なる場合があります。なくなり次第終了となります。

※画像と実際の商品とは異なる場合があります。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合があります。

※「一番くじ」および「ラストワン」「ダブルチャンス」は登録商標です。

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.