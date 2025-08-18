わーすた、真夏の豊洲PITワンマン！2年振りのサプライズバンドライブ | RBB TODAY

アイドルグループのわーすたが豊洲PITでライブを開催し、観客へのサプライズでバンドセットでのパフォーマンスを初披露した。
わーすたは廣川奈々聖、松田美里、小玉梨々華、三品瑠香がメンバーとして所属する2015年に結成した女性4人組アイドル。現在まで13か国でライブ出演するなど世界に照準を合わせ活動している。今年3月にはLINE CUBE SHIBUYAにて、グループ結成10周年を記念したライブを成功させるなど、群雄割拠のアイドル界で独自の存在を確立し、10年間にわたり最前線を走り続けている。
ライブ前半、わーすたメンバー4人が登場。「最上級ぱらどっくす」「いぬねこ。青春真っ盛り」など、わーすたの代名詞とも言える楽曲たちをライブ序盤から惜しみなくパフォーマンス。廣川は「せっかくのワンマンなので今日は普段はなかなかやらないユニット曲を披露したいと思います！」と「好きな人とか居ますか」「にこにこハンブンコ」など、ファンにとってレアな楽曲を存分に披露。豊洲PITに集結したファンたちは、大歓声をステージに投げかけた。
松田が「今回のライブ、実は2部構成になっていて、この後このライブがどうなるか楽しんでいってください」と言葉を紡ぐと、「詠み人知らずの青春歌」をパフォーマンスし、メンバーがステージから姿を消した。
そこから、息つく間もなくライブ冒頭で流れるOVERTUREが再度流れ出すと、突如、ステージ上にバンドメンバーが登場、会場に大歓声が沸き起こった。『清濁あわせていただくにゃー』『わーるどすたんだーど』を始め、今年TikTokを中心に人気楽曲となった『君とtea for two♡』などをバンド編成で圧巻のパフォーマンスを見せた。三品は「びっくりしたでしょ～！」と自信満々に笑顔を振りまき、小玉は「みんな、ばち上がってるでしょ！」と煽った。
ライブの終盤には、昨年に引き続いて、2回目の主催アイドルフェス「にゃんぽこらフェスvol.2」の開催や、10月から全国7都市を巡るライブツアーの発表も行われた。
＜セットリスト＞
『The World Standard～君と鳴らす Summer Chuuuuuuuu-n!!!!～』
OVERTURE
M1：最上級ぱらどっくす
M2：サンデー！サンシャイン！
M3：いぬねこ。青春真っ盛り
M4：ユニットメドレー(好きな人とか居ますか/にこにこハンブンコ/オーダーメイドとレディーメイド/きゅんビート)
M5：えいきゅーむちゅーでこうしんちゅ！♡
M6：WELCOME TO DREAM
M7：ワンダフル・ワールド
M8：詠み人知らずの青春歌
OVERTURE(BAND)
M9：清濁あわせていただくにゃー
M10：NEW にゅーくにゃくにゃ水族館2
M11：わーるどすたんだーど
M12：君とtea for two♡
M13：遮二無二 生きる！
M14：スタンドアロン・コンプレックス
M15：空とサカナ
M16：アレグロめいてるランナップ
M17：SHINING FLOWER
M18：マッシュ・ド・アート
M19：夏恋ジレンマ
M20：Sweet Fancy Chu-n
EN1：メロメロ！ラヴロック
EN2：ミラクルマジカルヘルシーパワー
EN3：KIRAKIRAホログラム