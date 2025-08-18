『鬼滅』キャラ実写版の声も…aespa・カリナ、日本で見せた“異次元ビジュアル”に視線釘付け！【PHOTO】 | RBB TODAY

aespaのカリナが、より一層成熟した雰囲気と強烈なビジュアルを披露した。

カリナは8月17日、自身のインスタグラムを更新し、同日出演した「Summer Sonic」ステージのビハインドカットを公開した。

写真のカリナは、深みのあるカーキトーンが際立つクロップドトップスとミニスカートをセットアップ風に着こなし、ストラップやレースアップでエッジを効かせた衣装で唯一無二の存在感を放っている。

タイトなシルエットからは抜群のスタイルが際立ち、クールなアイメイクとストレートのロングヘアが相まって、洗練されたカリスマ性を漂わせている。

この投稿を見たファンからは「何この女神は…」「美しすぎる」「どうなってんの？」といった驚きの声から、「実写版の雛鶴」という『鬼滅の刃』に登場するキャラクターを言及するコメントも寄せられている。

（写真＝カリナInstagram）

なお、aespaは8月29日～31日まで、ソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで3度目の単独コンサート「2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE」を開催する予定だ。

◇カリナ（KARINA） プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

