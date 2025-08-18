さっぱりしたまぐろ赤身を堪能！すき家、「鉄火たたき丼」明日より販売 | RBB TODAY

牛丼チェーン「すき家」が、8月19日午前9時から「まぐろ鉄火丼」「まぐろ鉄火たたき丼」の2種類を販売する。

すき家「まぐろ鉄火丼」

「まぐろ鉄火丼」は、まぐろの切り身をご飯に盛り付けた商品だ。色鮮やかなまぐろをご飯と一緒に頬張ると、赤身の旨みを口いっぱいに味わえる。まだ暑さが残るこの時期にぴったりの、さっぱりとした味わいが特徴となっている。

まぐろ鉄火丼（並盛）830円

同時に、すき家の人気商品「まぐろたたき」と組み合わせた「まぐろ鉄火たたき丼」も販売する。味わいと食感が異なる2種のまぐろを一度に楽しめる。まぐろに加え、山かけ、オクラ、納豆、おんたまをトッピングした「ばくだんまぐろ鉄火丼」も登場。「ねばとろ」な具材はさっぱりとしたまぐろと相性抜群だ。

ばくだんまぐろ鉄火丼（並盛）1,230円

価格は、並盛830円、ご飯大盛880円、特盛1330円（まぐろ鉄火丼）。まぐろ鉄火たたき丼は並盛1230円、ご飯大盛1280円、特盛1730円。ばくだんまぐろ鉄火丼も並盛1230円、ご飯大盛1280円、特盛1730円。山かけまぐろ鉄火丼は並盛980円、ご飯大盛1030円、特盛1480円となっている。さらに、すき家公式アプリでは、8月19日から8月26日の間、「まぐろ鉄火丼」を70円引きで楽しめるクーポンも配信する。

販売は全国1967店舗で予定されている。「ばくだんまぐろ鉄火丼」は一部店舗を除く1919店舗、「山かけまぐろ鉄火丼」は一部店舗を除く1966店舗での販売となる。