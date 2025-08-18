週刊文春、明日正午に“オリンピック金メダリスト”不倫スクープ | RBB TODAY

18日、総合週刊誌「週刊文春」（文藝春秋）が公式Xアカウントを更新し、8月19日12:00に「週刊文春電子版」で“超有名オリンピック金メダリスト”の不倫スクープ記事公開を予告した。

同アカウントは「【記事予告】明日の「週刊文春電子版」は… 2025年8月19日12:00公開」とのコメントとともに、「超有名オリンピック金メダリストの衝撃不倫」と記事内容を告知。同時に「超有名オリンピック金メダリスト」とのテロップが入ったシルエット画像も公開した。この投稿を受け、ネット上では「まーた金メダリストの不倫かぁ。誰かなぁ？」「また何か来るんですか」などの声が上がり、スクープの対象が誰なのか注目が集まっている。

※週刊文春 19日12:00公開の記事予告（週刊文春公式Xの投稿）

※週刊文春 “超有名オリンピック金メダリスト”シルエット画像