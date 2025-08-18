「歯磨きしてるだけなのにイケメン」SUPER JUNIOR・ドンヘ、不意打ちSHOTに視線釘付け【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループSUPER JUNIORのメンバー、ドンヘが可愛らしい歯磨きショットを公開した。

去る8月17日、ドンヘは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには歯ブラシの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、8月9～10日に開催されたSMエンターテインメントの合同コンサート「SMTOWN 2025 LIVE in TOKYO」の裏側を捉えたものだと思われる。

（写真＝ドンヘInstagram）

写真のなかのドンヘは、スーツ姿で歯ブラシを加えながら佇んでいる。不意に撮られたかのように、初めは自然な顔で歯磨きをしているものの、徐々に表情が和らいでいき、やんちゃな目つきをしていくようになる。愛らしい一面が垣間見える写真の数々が微笑ましい。

投稿を目にしたファンからは、「ドンヘと歯ブラシは切っても切り離せない（笑）」「歯磨きしてるだけなのにイケメンすぎるドンヘさん」「『SUPER SHOW 10』のドレスコード、歯ブラシはどう？」といった反応が寄せられていた。

なお、ドンヘが所属するSUPER JUNIORは来る8月22～24日にソウル・KSPO DOMEでデビュー20周年記念ツアー「SUPER SHOW 10」の幕を開ける予定だ。

■【写真】ドンヘ、アラフォーとは思えない童顔ぶり

■【写真】ヒチョル、ドンヘと喧嘩勃発!?

■【写真】シンドン、4歳上女優と結婚!?