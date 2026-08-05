きゃりーぱみゅぱみゅ、子育ての相談相手は小籔千豊 | RBB TODAY

きゃりーぱみゅぱみゅが5日放送のフジテレビ「ぽかぽか」し、子育ての相談相手としてお笑い芸人の小籔千豊の名前を挙げ、ママ友のような感覚で「ChatGPTみたいに連絡している」と独特の親密な関係性を明かした。

二人の出会いは小藪が、ゲスの極み乙女。の川谷絵音と共に結成したバンド「ジェニーハイ」での音楽活動を通じて知り合ったという。

子育てや育児の悩みについて相談した際、小籔から「完璧や高みを目指すのではなく、トイレ掃除から始めてください」といったアドバイスを受けたことを告白。この言葉にはっとさせられ、肩の力が抜けたと感謝を語った。

さらにVTRでも出演した小籔は、きゃりーとの交流について「ごはんの回数が減っている」「ほったらかしにされている」と悲しみつつも笑いを誘う場面も見られた。また相談内容として挙げられた夫とのトラブルに関して「子供をチャイルドシートに乗せる対応を夫にまかせっきりにしたこと」について問われると、「僕は怒らない、パートを分けている」と自分の対応を述べたうえで、家庭ごとの役割分担について言及した。

小籔は自身の家庭のようにそれぞれの担当をわけているやり方を“B'zスタイル”、同じことを協力してやっていく家庭を“ゆず”スタイルとユニークにたとえ、スタジオでは笑いと納得の声が上がっていた。