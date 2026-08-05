きゃりーぱみゅぱみゅ、加藤諒と驚きの関係告白！仲良すぎて… | RBB TODAY

きゃりーぱみゅぱみゅが、5日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』に生出演し、親友である俳優・加藤諒との驚きのプライベートについて明かした。

番組では、きゃりー、加藤、そして夫である俳優・葉山奨之を含めた3人でプライベートを過ごすことが多く、想像以上に深い仲であることが語られた。結婚前の韓国旅行に加藤も一緒に同行したというエピソードに加え、お正月には葉山の地元である実家にも加藤が一緒について行くなど、家族ぐるみでの交流を次々と告白。

ただの友人という枠を超えた、あまりにも仲が良すぎる3人ならではのエピソードの数々に、スタジオからは驚きと納得の声が入り交じり、大きな盛り上がりを見せていた。