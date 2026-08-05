高木美帆、国民栄誉賞の受賞に感謝！「包丁セット」の思わぬ反響には「料理人は目指しておりません」 | RBB TODAY

スピードスケートの高木美帆が5日、自身のX（旧Twitter）を更新し、国民栄誉賞を受賞したことへの感謝の思いをつづった。

写真：代表撮影/ロイター/アフロ

高木は「昨日はたくさんのメッセージありがとうございました！改めて、国民の皆様の思いがあってこそのこの賞なんだな。と感じております」と、ファンや国民からの祝福に対する率直な心境を告白。

国民栄誉賞の記念品として「包丁セット」を選定。選んだ理由として高木は、実家で母の作る料理が好きで一緒に料理を楽しみたいという家族との時間への思いや、記念品として形に残るものよりも、日々の生活で実際に使えるものがよかったと話している。また、本人は自身の料理を「初心者レベル」と話しており、これを機に料理の幅を広げたいとも語っている。

さらに、受賞時の授与品を巡る話題について、「また、包丁セットが思ったより反響があり、戸惑っております笑 料理人は目指しておりません」とユーモアを交えてつづっている。

この投稿には、「受賞おめでとうございます！」「これからのご活躍も応援しています」といった祝福やエールに加え、「そろそろ実家の包丁が替え時だから…という理由が最高でした(笑)」といった話題の包丁セットにも注目の声が寄せられている。

※高木美保、国民栄誉賞を受賞したことへの感謝の思いをつづった投稿