「ワンコになりたい」SEVENTEEN・スングァン、犬を抱いて優しく“なでなで”！自然体な姿にほっこり | RBB TODAY

SEVENTEENのスングァンが、穏やかな日常のひとコマを公開した。

8月4日、スングァンは自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

【写真】スングァン、犬を抱いて優しく“なでなで”

公開された写真には、飲食店で犬と戯れるスングァンの姿が収められている。犬を膝の上に乗せ、穏やかな眼差しを向けながら頭を優しくなでる飾らない姿が、ファンの心を癒した。

投稿を見たファンからは「ワンコになりたい」「なでなでしてほしい」「尊い」「全部カワイイ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝スングァンInstagram）

なお、スングァンは最近、ドギョムとのユニットツアー「DxS [SERENADE] ON STAGE」の台湾公演を開催し、同ツアーのフィナーレを飾った。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。

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