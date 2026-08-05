Google Pixel 11シリーズ、8月12日から予約開始「Pixel 11 Pro Fold」も公式ティザーで登場 | RBB TODAY

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Google Pixel 11シリーズ、8月12日から予約開始「Pixel 11 Pro Fold」も公式ティザーで登場

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Google Pixel 11シリーズ、8月12日から予約開始「Pixel 11 Pro Fold」も公式ティザーで登場
  • Google Pixel 11シリーズ、8月12日から予約開始「Pixel 11 Pro Fold」も公式ティザーで登場

　Googleは、次世代スマートフォン「Google Pixel 11」シリーズの予約購入を8月12日から開始する。公式サイトでは、シリーズの新登場と予約開始を予告した。

　併せてGoogleは、折りたたみモデル「Google Pixel 11 Pro Fold」を取り上げた公式ティザー動画を公開した。動画は15秒で、端末がゆっくりと開いてく様子が取り上げられている。

「Google Pixel 11 Pro Fold」の詳細な機能や本体仕様は明らかになっていないものの、折りたたみ端末ならではの「開く」という体験を、Pixel 11シリーズの重要なテーマとして打ち出した形だ。

　現時点で公式に確認できるのは、Pixel 11シリーズの存在、8月12日の予約開始、そしてPixel 11 Pro Foldのティザー映像。シリーズ全体のモデル構成、価格、ストレージ容量、カメラ性能、国内での発売日などは、正式発表を待つ必要がある。

　Googleは日本時間13日午前7時から新製品発表イベント「Made by Google」を行う予定となっている。

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