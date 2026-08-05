『踊る大捜査線 N.E.W.』趣里、白洲迅ら新メンバー映像公開！“熱血”“葛藤”など謎のキーワードも登場 | RBB TODAY

9月18日に公開となる映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』の新メンバー紹介映像が公開され、趣里、白洲迅ら新キャストの詳細と、キャラクターを象徴する“謎のキーワード”が明らかになった。

1997年の連続ドラマ開始以来、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様をリアルに描き、人気を博した「踊る」シリーズ。その最新作となる同作では、織田裕二演じる青島俊作が警視庁刑事部捜査第一課に所属し、新たな仲間たちとともに史上最悪クラスの事件に挑む。

映像では、台東署の芝田ひばり（趣里）が【熱血】、麻布中央署の美浦秋（白洲迅）が【葛藤】というキーワードで紹介され、青島から「一緒に行く？ 世界を救いに」と声をかけられる印象的な場面が収められている。

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さらに、青島の同期で捜査一課長の北丘（佐々木蔵之介）は【組織】、若くして管理官に抜てきされた真下勇気（増田貴久）は警察官僚一家の【血統】を背負うキャリア組として登場。患者の過去が“視える”という【霊視】能力を持つ医師・指方（佐藤二朗）と、彼を【献身】的に支える看護師・掛井（玉井詩織）、署内の福利厚生を促進する「【幸福】支援部隊」の小昏（野呂佳代）、そして謎の【失踪】を遂げた女子高生・村下希衣子（藤吉夏鈴）と須永あかね（齊藤なぎさ）ら、個性豊かな新キャラクターが勢ぞろいした。



熱血、葛藤、組織、血統、幸福、失踪、献身、霊視という新メンバーを象徴するキーワードとともに、新たな物語が動き出す。

今作の舞台は世界有数の巨大都市・東京。誘拐事件、3Dプリンター拳銃を使った連続殺人、盗まれた毒性ウイルスと「街にばらまく」という脅迫文――。青島のもとに難事件が次々と押し寄せる。