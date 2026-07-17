Google、新作スマホ「Pixel 11」シリーズを8月12日から予約開始 | RBB TODAY

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Google、新作スマホ「Pixel 11」シリーズを8月12日から予約開始

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Google、新作スマホ「Pixel 11」シリーズを8月12日から予約開始
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　Googleは、次期スマートフォン「Google Pixel 11」シリーズの予約購入受付を8月12日から開始する。Google Store上でティザーサイトを公開し、「Google Pixel 11」シリーズの登場を予告した。

　ティザーサイトでは、「Google Pixel 11 シリーズ 8月12日から予約購入開始」と案内。メール配信への登録により、Pixel 11シリーズに関する最新情報やGoogle Storeのプロモーション情報などを受け取れるとしている。

　あわせて、米ニューヨークから新製品発表イベントのライブ配信も実施する。イベントは現地時間8月12日18時から開催され、日本時間では8月13日7時から視聴可能。Googleは最新のPixel製品に関する発表を行う予定だ。

　公開されたティザー映像では、Pixelシリーズでおなじみの横長カメラバーを備えた端末の一部が確認できる。

　Googleは8月13日に東京・表参道の東急プラザ表参道「オモカド」1階で、日本初のGoogle Store旗艦店「Google Store 表参道」もオープンする予定。Pixel 11シリーズの予約開始と、国内初の旗艦店オープンが連続して行われることで、日本市場におけるGoogleデバイスの展開にも注目が集まりそうだ。


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