夏帆が朝ドラ初出演！連続テレビ小説『巡るスワン』新キャストが発表 | RBB TODAY

NHKの2027年度前期連続テレビ小説『巡るスワン』の出演者第4弾が発表された。森田望智が演じる主人公・小松美咲が勤務する長野県警佐和署の各課で働く警察官役として、夏帆、鳴海唯、田村健太郎、音尾琢真、高橋努、大倉孝二、角田晃広が出演する。

夏帆は刑事課巡査部長・北沢佳奈役を担当。自身初の朝ドラ出演となり、「朝ドラは特別な場所のような気がしていて少しドキドキしています。初めての朝ドラがバカリズムさんの脚本でとても幸せです」と喜びを語った。また、長野県について「とても好きな場所で、撮影でおじゃましたり、プライベートでもよく遊びに行かせていただいています。今回のロケでさらに長野の魅力を知ることができたらうれしいです」とコメントしている。

夏帆＜北沢佳奈役＞（C）NHK

鳴海唯＜飯田優花役＞（C）NHK

鳴海唯は交通課巡査・飯田優花役で出演。「なんてことない日常こそが幸せの根源だと思わせてくれる作品になる予感がしています」と作品への期待を寄せた。

さらに、地域課巡査部長・中村達也役に田村健太郎、刑事課係長・松木崇役に音尾琢真、交通課係長・清水学役に高橋努、副署長・矢崎聡役に大倉孝二、地域課係長・後藤秀樹役に角田晃広が決定した。

田村健太郎＜中村達也役＞（C）NHK

高橋努＜清水学役＞（C）NHK

大倉孝二＜矢崎聡役＞（C）NHK

音尾琢真＜松木崇役＞（C）NHK

角田晃広＜後藤秀樹役＞（C）NHK

主演の森田は「皆さんの素敵な個性と自然な空気感に包まれて撮影に臨めることが幸せです。生活安全課と交わり、どんな化学反応が起きるのか楽しみです」と語り、実際の警察署見学を通じて警察官の使命感を感じたことも明かした。

同作は、長野県佐和市で生まれ育った小松美咲が主人公。警察学校卒業後に交番勤務などを経て、現在は故郷の長野県警佐和署生活安全課で働いている。悪徳商法や行方不明者、DV、ストーカー、防犯啓発など、事件を未然に防ぐ地道な業務に向き合う姿を描く。