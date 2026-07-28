舟山久美子、家族でシンガポールへ移住を報告「場所は変わっても、これからも変わらずに…」 | RBB TODAY

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舟山久美子、家族でシンガポールへ移住を報告「場所は変わっても、これからも変わらずに…」

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舟山久美子【写真：竹内みちまろ】
  • 舟山久美子【写真：竹内みちまろ】

　モデルの舟山久美子が自身のインスタグラムを更新し、家族でシンガポールへ移住することを発表した。

　投稿では「いつも応援してくださっている大切な皆さまへご報告があります。この度、家族でシンガポールへ移住することになりました！」とファンに向けて報告。あわせて「一人の母として、一人の人間として挑戦し続ける背中を見せていきたいという気持ちを大切に、また一歩わたしらしく進んでいけたらと思います」と、新たな環境での生活に向けた前向きな心境を明かしている。

　移住の決断については、同日17時に自身のYouTubeチャンネルを更新し、詳しい経緯や等身大の想い、出産を経ての変化などを自身の言葉で語る予定だという。コメント欄にはファンや関係者から「素敵な決断！」「人生楽しもうね～」など、温かいエールや応援のメッセージが寄せられている。

※舟山久美子、シンガポールへの移住を報告


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