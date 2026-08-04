清野菜名＆松坂桃李共演の実写映画『耳をすませば』がABEMA無料配信中、『夏の砂の上』『私をくいとめて』は8月10日から | RBB TODAY

映画『耳をすませば』『夏の砂の上』『私をくいとめて』『君が落とした青空』の「ABEMA」無料配信が決定した。

配信中の『耳をすませば』は、スタジオジブリのアニメーション映画でも長く愛され続ける名作の実写映画化。

中学生時代に将来を誓い合った月島雫と天沢聖司の10年後をオリジナルストーリーで描く本作には、清野菜名と松坂桃李をはじめ、音尾琢真、松本まりか、森口瑤子、近藤正臣らが出演。恋愛映画であると同時に、夢を追い続けること、大人になることを描いたヒューマンドラマとしても共感を集めた。

オダギリジョー主演『夏の砂の上』は、読売文学賞戯曲・シナリオ賞受賞作を原作とした、美しくも温かなヒューマンドラマ。息子を亡くした主人公と姪とのひと夏の共同生活を描き、喪失や孤独を抱えながらも少しずつ心を通わせていく姿を丁寧に映している。

綿矢りさの同名小説の映画化『私をくいとめて』は、のん演じるひとり暮らしの会社員が、脳内の“相談役”「A」と会話をしながら、恋や人生に向き合う姿を描くラブコメディ。一人でいる心地よさ、誰かと生きる幸せの間で揺れる現代人の心情を軽やかに描いた。

福本莉子と松田元太が等身大の高校生カップルを演じる『君が落とした青空』は、タイムリープが生む切ないラブストーリー。大切な人への思いや当たり前の日常の尊さに気付いていく姿を映し出した。