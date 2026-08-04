日向や研磨が描かれた重箱が欲しい☆ 大好評の「ハイキュー!! おせち」が今年も登場！ 烏野、鴎台、音駒、稲荷崎をイメージしたメニューで構成 | RBB TODAY

アニメ『ハイキュー!!』のおせち「ハイキュー!! おせち2027」の予約受付が、本日より開始となった。

『ハイキュー!!』は、集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載された古舘春一によるマンガ。男子高校生たちがバレーボールに青春をかける姿を描いている。

2014年からテレビアニメの放送がスタート。2024年2月16日に『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入200億円を突破した。2027年には、烏野高校と鴎台高校が対決する『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の公開、梟谷学園高校と狢坂高校の戦いを描くスペシャルアニメ『ハイキュー!! バケモノたちの行くところ』の放送が決定している。

昨年販売した際は好評につき追加生産を行うほどの人気を博した「ハイキュー!!おせち」。2年目となる今年は、オリジナルスパイスで仕上げたローストビーフなど本格的な料理に加え、“春高”の熱戦をテーマに作中に登場する高校の各キャラクターをイメージしたメニューや春高で繰り広げた名勝負を表現したお重と、次なる対戦相手である鴎台高校との試合に向けてイメージしたお重で構成された。

一の重

一の重は、烏野高校と鴎台高校をイメージ。星海のヘアスタイルをイメージした烏賊松笠白焼入り。

二の重

二の重は、烏野高校と音駒高校をイメージ。日向と孤爪がデザインされたオリジナルローストビーフ帯付き。

三の重

三の重は、烏野高校と稲荷崎高校をイメージ。練り切りで表現されたヒナガラスも入っている。

重箱

さらに、本商品にはオリジナルデザインの豪華特典が付属。まずキャラクターをあしらった限定デザインの重箱は、側面には金色でバレーボールが描かれており、細部まで『ハイキュー!!』らしさを演出している。





風呂敷

そのほか、烏野高校のユニフォームをイメージしたオリジナルデザインの風呂敷、重箱の蓋の絵柄があしらわれた絵皿、ヒナガラスとカゲガラスをあしらったかわいらしい箸袋付き祝箸、躍動感あふれるシーンを切り取った紙製コースター5種が付いてくる。

デコピック

価格は26,950円（税込）で、予約は2026年11月30日（月）まで。ただし、数量限定のため受注上限に達し次第受付終了となるので、欲しい方は早めの予約を。

＜商品詳細＞

■ハイキュー!! おせち2027

価格：26,950円（税込）

予約受付期間：2026年8月4日（火）～2026年11月30日（月）

※数量限定のため受注上限に達し次第受付終了。

商品内容

・おせち三段重（ビジュアル重箱入り）

・オリジナル風呂敷

・絵皿

・オリジナル箸袋付き祝箸（3膳）

・ペーパーコースター

・デコピック

おせち仕様

●和洋三段重

●企画製造：株式会社山福（製造委託：グローフーズ株式会社）

●冷凍品：国内工場にて生産（安全性の高い急速冷凍仕上げ）

●賞味期限：2027年1月31日（冷凍状態にて。冷蔵庫で解凍後24時間）

お届け時期 2026年12月30日（水）

(C)古舘春一／集英社 ・ 「 ハイキュー!! 」 製作委員会