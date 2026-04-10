グランスタ東京の店長101人がガチ投票！手土産ランキングで1位になったスイーツは？ | RBB TODAY

グランスタ東京の店長101人によるガチ投票「イチ推しBEST10～手土産（スイーツ）部門～」のランキングが公開された。

JR東京駅「グランスタ東京」店長101人のガチ投票！イチ推しBEST10～手土産（スイーツ）部門～一挙公開！

1位に輝いたのは、話題のシェフパティシエ・大山恵介氏が手掛けるブランド「Brick bake bakers by Pâtisserie ease」（改札内B1 銀の鈴エリア）の「クラフトフィナンシェ（プレーン）」（1個300円）だ。

東京駅の赤レンガをモチーフにした形が特徴で、焦がしバターのコクとアーモンドの香ばしさが凝縮されている。投票者からは「外はカリッと、中はじゅわっとしていて、とても好みのフィナンシェ！」（20代・男性）、「焼き上がりのほんのり甘い香りが『食べたい！』と我慢できず、自分のおやつ・ご褒美に買ってしまいます。」（30代・女性）などのコメントが寄せられた。

2位は「香炉庵 KOURO-AN」（改札内B1 銀の鈴エリア）の「東京鈴もなか（4袋入）」（1箱1,350円）。東京駅の待ち合わせ場所「銀の鈴」をモチーフにした鈴型の和菓子で、「口に入れると餡のやさしい甘さと最中の香ばしさが広がり、さらにモチっとした求肥がたまらない！！」（30代・女性）と好評だ。

＜2位＞東京鈴もなか（4袋入） 1箱 1,350円

3位は「ザ・メープルマニア」（改札内1F 吹き抜けエリア）の「メープルクッキー詰合せ缶」（2種各7枚入・2,500円）。グランスタ限定の黄金の缶に、定番の「メープルバタークッキー」と限定の「メープルショコラクッキー」を詰め合わせた商品だ。

＜3位＞メープルクッキー詰合せ缶 2種各7枚入 2,500円

4位は「東京あんぱん豆一豆（まめいちず）」の「東京レンガぱん4個パック」（1箱1,660円）、5位は「COCORIS」の「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺」（6個入・1,620円）と続いた。

＜4位＞東京レンガぱん4個パック 1箱 1,660円

＜5位＞サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺 6個入 1,620円

ランキングは、2月16日から23日にかけて、グランスタ東京・丸の内に在籍するショップの各店長を対象に実施した任意投票の結果に基づく。回答者は101名で、対象はグランスタ東京限定の年間販売商品。期間限定商品は対象外としている。