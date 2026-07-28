ヤエチカに“ひんやり＆スタミナ”夏グルメ集結！肉640gの「豚地獄カレー」や冷やしおでんが登場 | RBB TODAY

東京駅八重洲口の地下街「ヤエチカ」で、暑い季節に楽しみたい「夏のひんやり＆スタミナグルメ」が展開されている。

ひんやり カフェカルディーノハガレ「プロフィットロール」

冷たい麺やスイーツ、ボリューム満点のカレーなど、注目の6選を紹介する。ひんやりグルメとして登場するのは、カフェカルディーノ／ハガレの「プロフィットロール」1,000円（税込）。サクッと焼き上げたシュー生地にバニラアイスとシャンティクリームを詰め、濃厚なチョコレートソースとクルミを合わせている。

らーめん七彩飯店の「よだれ鶏冷やしそば」1,300円（税込）は、名物のよだれ鶏を冷たい麺と組み合わせた一杯。自家製辣椒醤の痺れと辛さ、甘酸っぱい醤油ダレが特徴で、9月末頃までの提供を予定している。

おでん屋たけしでは、「冷やしあごだしおでん 盛合わせ（5種盛）」660円（税込）と、店舗限定の「冷やし鶏だしおでん 盛合わせ（3種盛）」737円（税込）を販売。魚介の旨みを生かしたあごだしと、冷やしおでん専用に開発した特製鶏だしの2種類を楽しめる。

ひんやり おでん屋たけし「冷やしおでん」

スタミナグルメには、豚山の「小冷やし中華」1,250円（税込）が登場。麺250gに千切りキャベツや厚切りチャーシューを盛り、ガリマヨソースを合わせたボリューム満点の一杯で、9月30日まで提供予定だ。

スタミナ 豚山「小冷やし中華」

秋葉原カリガリの「豚地獄カレー」2,929円（税込）は、煮豚カレーの肉を640gまで増量した豪快なメニュー。軟骨ごと柔らかく煮込んだ豚肉に、スパイスを効かせたカリガリジャパニーズカレーソースを合わせている。

スタミナ 秋葉原カリガリ「豚地獄カレー」

番外地の「番辛ラーメン（味噌）」1,140円（税込）は、複数の唐辛子をブレンドしたパウダーと豆板醤ソースで和えた野菜をトッピング。味噌、塩、醤油から味を選ぶことができ、店舗ではコクのある味噌味をおすすめしている。

スタミナ 番外地「番辛ラーメン(味噌)」

また、ヤエチカには6月10日、「世界の山ちゃん」と「うなぎ乃助」がオープン。8月19日には「モスバーガー」も開業予定となっており、ランチやディナーだけでなく、テイクアウトでも利用できる店舗が充実する。