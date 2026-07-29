人気恋リア『脱出おひとり島』出演から約2年…韓国プロバスケ選手＆ミス・コリア出身美女が交際発表！ | RBB TODAY

『脱出おひとり島3』から、カップルが誕生した。

番組では結ばれなかった2人が、約2年越しに交際を公表した。

【写真】『脱出おひとり島』で共演、“交際発表”のカップル

『脱出おひとり島3』に出演したプロバスケットボール選手のイ・グァンヒとインフルエンサーのユ・シウンは7月29日、それぞれのSNSにカップル写真を投稿し、自ら交際を報告した。

2人は「本日、私たちに関するうれしいお知らせを直接お伝えしたいと思います」と切り出した。

続けて「これまで多くの方々から温かい関心を寄せていただくなか、静かにお互いを知る時間を過ごしてきました」と明かした。

さらに「これからも互いを大切にし、応援しながら、素敵な愛を育んでいくつもりです」とつづり、温かい応援を呼びかけた。

ともに公開された写真には、レストランで向かい合って座る2人の姿が収められている。

（写真＝SNS）イ・グァンヒ（左）とユ・シウン

2人は、2023年12月に公開されたNetflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン3を通じて出会った。しかし、番組内では互いを最終選択せず、カップル成立には至らなかった。

その後、似たデザインのネックレスやスマートフォンケースを使用する姿が捉えられ、たびたび熱愛説が浮上していた。当時は特にコメントを出さなかったが、静かに関係を育んだ末、今回自ら交際を公表した。

なお、イ・グァンヒはソウル三星サンダースに所属するバスケットボール選手で、『血のゲームX』（原題）などのバラエティ番組にも出演している。

一方、ユ・シウンは2022年のミス・コリア「善」（2位）出身で、現在は個人YouTubeチャンネルやSNSを通じてファンと交流している。

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